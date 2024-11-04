Mardin Büyükşehir Belediyesi Abluka Altında

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önü abluka altına alındı. Yerine kayyım atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk belediyenin önüne gelerek açıklamalarda bulundu.

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Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası, polis barikatları ile abluka altına alındı.

Belediye binası önüne yığılan polisler, halkı binadan uzak tutmaya çalışıyor. Alana gelen seçmenler barikatları aşmaya çalışıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Abluka Altında - Resim : 1

Yerine kayyım atanan Belediye Başkanı Ahmet Türk de alanda. urada kısa bir açıklama yapan Türk, şunları söyledi:

"Belediyemiz işgal edilmiş vaziyette. Halkın iradesinin gaspıyla belediyeyi ele geçiren bir durumla karşı karşıyayız. Halkın tepkisi ortada. Biz demokratik mücadelemize devam edeceğiz. 7 sene önce Siirt'te yaptığım bir konuşmayı gerekçe göstermişler. Daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Burası işgal edildi ve insanlarımız protesto ediyor. Halk iradesini gasbeden anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık şekilde gösteriyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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