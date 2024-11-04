Yerine Kayyım Atanan Ahmet Türk'ten Açıklama

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına bağlanarak şunları söyledi:

Sabah 5.30 polisler aradı. Bir tebligat var iletmek istiyoruz dediler. Tahmin ettim. Kapıda tebligat yapıp gittiler. Bu tahammülsüzlüktür. Halk iradesinin gasbıdır. Kobane davası ve 2011 yılında takipsizlik aldığım yeniden açılan dosya karara gerekçe.

Bence bunlar hesaplanan şeylerdi. Bazı yerlerde yaptıkları görüşmelerde istediği sonucu alamadılar diye düşünüyorum. Açılım sürecinde istedikleri sonucu alamadılar. Zaman içinde bunlar açığa çıkacak.

Bahçeli'nin çağrısını biz de önemsemiştik. Bütün halklarımızın ortak değerlerde buluşmasıdır. Adaletin, eşitliğin olduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelemiz devam edecek.

Yavaş yavaş bir açılım ve kucaklayıcı bir siyasetin ortaya çıkacağını düşünüyorduk. Böyle bir beklentimiz vardı. Ama maalesef Esenyurt'taki operasyon, sonra Mardin, Batman ve Halfeti'deki operasyonlar farklı niyetlerini ortaya çıkarttı diye düşünüyorum.

Kaynak: Halk TV