Yerine Kayyım Atanan Ahmet Türk'ten Açıklama

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Yavaş yavaş bir açılım ve kucaklayıcı bir siyasetin ortaya çıkacağını düşünüyorduk. Böyle bir beklentimiz vardı. Ama maalesef Esenyurt'taki operasyon, sonra Mardin, Batman ve Halfeti'deki operasyonlar farklı niyetlerini ortaya çıkarttı diye düşünüyorum." dedi.

Son Güncelleme:
Yerine Kayyım Atanan Ahmet Türk'ten Açıklama

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına bağlanarak şunları söyledi:

Sabah 5.30 polisler aradı. Bir tebligat var iletmek istiyoruz dediler. Tahmin ettim. Kapıda tebligat yapıp gittiler. Bu tahammülsüzlüktür. Halk iradesinin gasbıdır. Kobane davası ve 2011 yılında takipsizlik aldığım yeniden açılan dosya karara gerekçe.

Bence bunlar hesaplanan şeylerdi. Bazı yerlerde yaptıkları görüşmelerde istediği sonucu alamadılar diye düşünüyorum. Açılım sürecinde istedikleri sonucu alamadılar. Zaman içinde bunlar açığa çıkacak.

Bahçeli'nin çağrısını biz de önemsemiştik. Bütün halklarımızın ortak değerlerde buluşmasıdır. Adaletin, eşitliğin olduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelemiz devam edecek.

Yavaş yavaş bir açılım ve kucaklayıcı bir siyasetin ortaya çıkacağını düşünüyorduk. Böyle bir beklentimiz vardı. Ama maalesef Esenyurt'taki operasyon, sonra Mardin, Batman ve Halfeti'deki operasyonlar farklı niyetlerini ortaya çıkarttı diye düşünüyorum.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım AtandıMardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım AtandıSiyaset

Mardin'de Gösteri, Yürüyüş ve Etkinlikler YasaklandıMardin'de Gösteri, Yürüyüş ve Etkinlikler YasaklandıGündem

Kaynak: Halk TV

Etiketler
Ahmet Türk Mardin
Son Güncelleme:
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım Atandı Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım Atandı
Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz
Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken 'Cumhurbaşkanı Adaylığı' Çıkışı: 'Gerektiği Takdirde 100 Bin İmza Toplayıp...' Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken 'Adaylık' Çıkışı!
Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur? Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur?