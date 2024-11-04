Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı! Hayatını Kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda vurulan Belediye Başkanı Şen hayatını kaybetti. Öte yandan Kırıkkale Valiliği, şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e Silahlı Saldırı! Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye başkanı saldırıda hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı öğrenildi.

VALİLİK DUYURDU: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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