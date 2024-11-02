Sağlık Kontrolüne Getirilen Şüpheliye Silahlı Saldırı

Saldırıyı gerçekleştiren G.D. ise polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. 1'i ağır 3 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana geldi. 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, Acil Servise gireceği sırada husumetlisi olduğu belirtilen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

RAST GELE ATEŞ AÇTI

G.D'nin tabanca ile peş peşe ve rastgele ateş etmesi üzerine Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Tokay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren G.D ise polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

Peş peşe ve rastgele ateş açılması onucu kafasından vurularak ağır yaralanan hastane görevlisi ile tedavi amaçlı hastanede bulunan kadın ve saldırgan G.D'nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Hastane görevlisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA