DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'Kayyım' Yanıtı! 'Siyasi Mesajınızı Aldık'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, üç belediyelerine kayyım atanmasının ardından Batman Belediyesi önünde yaptığı açıklamada "Siyasi mesajınızı aldık. Barış dediler, işleri hiç barış olmadı. Darbeye karşı biz hep özgürlük diyeceğiz. Yapılana asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'Kayyım' Yanıtı! 'Siyasi Mesajınızı Aldık'

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki yağarken, bu sabah DEM Parti'nin Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. Batman Belediyesi önünde kayyım atanmasıyla ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bunun bir darbe olduğunu savunarak 4 Kasım tarihinin özellikle seçildiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'Kayyım' Yanıtı! 'Siyasi Mesajınızı Aldık' - Resim : 1

'BİLEREK 4 KASIM'I SEÇTİLER'

Hatimoğulları'nın açıklamaları şu şekilde:

"Polislerin TOMA'sıyla halkın iradesini çalıyorlar. Bugün 4 Kasım. 4 Kasım'da Eş Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alındığı darbenin yıl dönümüdür. Bunun yıl dönümünde yeniden bir darbeyi gerçekleştirmeleri yeniden bir mesajdır. Siyasi mesajınızı aldık.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan İktidara 'Kayyım' Yanıtı! 'Siyasi Mesajınızı Aldık' - Resim : 2

'BUNLARIN İŞLERİ HİÇ BARIŞ OLMADI'

Geldiler el sıkıtlar iç barış sağlayacağız dediler. Bunların iç barış gibi bir derdi yok. Barış dediler, işleri hiç barış olmadı. Esenyurt'a kayyum atadılar. Şimdi de Batman, Mardin ve Halfeti'ye kayyum atadılar. Sanmasınlar ki halkımız, DEM Parti boyun eğecek. Darbeye karşı biz hep özgürlük diyeceğiz. Yapılana asla boyun eğmeyeceğiz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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