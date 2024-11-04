Fatih Erbakan'dan Kayyım Çıkışı: Yok Sayılan Halk İradesidir

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri’ne yapılan kayyum ataması ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"CEZALANDIRILAN HALKTIR"

Erbakan yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Sabaha karşı yapılan kayyum atamaları yıllardır sahnelenen senaryonun bir kez daha tekrarlanmasından ibarettir. Bu isimleri aday gösterenlerin ve kayyum atayanların hatası ne olursa olsun; cezalandırılan halktır, yok sayılan halk iradesidir. Her iki taraf da bu anlamsız oyuna tekrar tekrar perde açmaktan vazgeçmelidir. Sorun yasalarda ise, TBMM’de acil düzenlemelerle kanun değişikliklerini gerçekleştirelim. Yıllardır terör örgütü üyeliğinden yargılanan isimler aday gösteriliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) itiraz etmeyerek bu adaylıkları meşrulaştırıyor. Seçimler sonuçlanır sonuçlanmaz; yıllardır süren davalar hızla karara bağlanıyor. Ve sonuç olarak, seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak yerlerine vali ve kaymakamlar atanıyor. Bu filmin iki tarafı da sivil siyasete duyulan güveni eriten ateşe odun taşımak için birbiriyle yarışıyor. Doğrusu, sorunlu isimlerin aday gösterilmemesi, gösterilse bile YSK sürecinde adaylıklarının önlenmesidir.

"MİLLET İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR"

Bununla birlikte, görevden alınmayı gerektirecek bir suç seçim sonrası sabit hale gelmişse, kayyum atamak yerine seçilmiş belediye meclislerinin yeni bir belediye başkanı seçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti için çıkış yolu adalettir, hukuktur, millet iradesine saygı göstermektir. Örgütlerle istikrarlı mücadelenin asıl etkili yolu, bin yılı aşkın mazisi olan köklü bir devlet gibi hareket etmektir.”

Kaynak: DHA