Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım Atandı

İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

3 BELEDİYEYE KAYYIM

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük’ün Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan’ın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mehmet Karayılan’ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" diye yazdı.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN TARİH DETAYI

Kayyım atamalarının tarihi dikkat çekti. DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanan bugünden tam 8 yıl önce Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gözaltına alınmıştı.

4 KASIM 2016'DA NE OLMUŞTU?

4 Kasım 2016 tarihinde, HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu 15 milletvekili hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına alınmıştı. Demirtaş ve Yüksekdağ ile milletvekilleri İdris Baluken, Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Ferhat Encu tutuklanmış, sonrasında devam eden operasyonlarda, 11 Aralık 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve milletvekili Besime Konca, Meclis çıkışında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. HDP’li Burcu Çelik Özkan ise 19 Nisan 2017’de Mûş’ta tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA