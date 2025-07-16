Valizli Vahşetin Görüntüleri Ortaya Çıktı... Katil Polis, Ayşe'yi Katledip Böyle Taşımış!

21 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni bir valizin içinde bulundu. Katil zanlısı eski polis Cemil Koç’un Ayşe'yi katlettikten sonra valizle taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul Kemerburgaz’da korkunç bir cinayet ortaya çıktı. 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni, yol kenarında bir valizin içinde bulundu. Katil zanlısı olarak eski polis memuru Cemil Koç belirlenirken, Koç’un genç kadını döverek öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Cemil Koç’un daha önce karakolda görev yaptığı sırada görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarıyla memuriyetten ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, Koç’un evinde yapılan bir operasyonda kaçak silahlar ele geçirildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Koç saatlerce Tokyaz’ın cansız bedeninin başında bekledi ve cesetten kurtulmak için bir taksiciye 500 bin lira teklif etti. Ancak polis tarafından yakalandı.

Katil eski polis Cemil Koç'un Ayşe'yi katlettikten sonra valizle taksiye taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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