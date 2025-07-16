Elektrik Teline Takılan Tır Alev Aldı: Yangın Arazide Durduruldu

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Olay, Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir’den yola çıkan ve Isparta’ya saman taşıyan tır, köy yakınlarında yol kenarındaki alçakta sarkan elektrik tellerine temas etti. Bu temas sonucu tır dorsesinde bulunan saman balyaları alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm tırı sardı. Samanların kolay tutuşabilir yapısı nedeniyle yangın hızlıca yayıldı ve araç tamamen küle döndü. Tır sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

YANGIN ARAZİYE SIÇRADI

Alevlerin çevredeki araziye sıçramasıyla yangın tehlikeli bir boyuta ulaştı. Ancak olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ile köy halkının yoğun çabaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ciddi miktarda maddi hasar oluştuğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA