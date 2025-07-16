Datça Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknede 4 kişinin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Datça’nın Murdala Koyu açıklarında meydana geldi. Teknede bulunan 4 kişi, arızalanan teknede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı can kurtaran botu arızalı tekneye kısa sürede ulaştı. Makine arızası nedeniyle hareket edemeyen tekne, emniyetli şekilde yedeklenerek kontrollü bir şekilde rotasına alındı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: