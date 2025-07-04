Tunç Soyer ve 119 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 119 kişi gözaltındaki işlemlerin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Tunç Soyer ve 119 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 137 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 kişi, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Bu kişiler, daha sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Gözaltı Sayısı 137'ye Çıktıİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu! Gözaltı Sayısı 137'ye ÇıktıGüncel
Saraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e YükseldiSaraçhane Eylemlerinde Tutuklu Sayısı 13'e YükseldiSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Tunç Soyer
Son Güncelleme:
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
Kayseri'de Otomobil Kanala Uçtu! 1 Yaralı Otomobil Kanala Uçtu
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Turuncu Alarm Verdi! Çok Şiddetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu Sokak Ortasında Kanlı Hesaplaşma: Baba ile Oğlu Kurşunlara Hedef Oldu
Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu Samsun’da Sağanak Felaketi: Duvar Çöktü, Araçlar Pert Oldu
Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi Bakanlık Duyurdu: O Adalara Girişlerde Artık Para Alınacak! Düzenleme Sessizce Yürürlüğe Girdi