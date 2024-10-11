TÜİK'ten 'Beyin Göçü' Raporu: İşte Türklerin En Çok Tercih Ettiği Ülkeler...

Türkiye'de genç yetişkinler başta olmak üzere sayısız vatandaş, daha iyi koşullarda yaşamak adına beyin göçünü tercih ediyor. Durum ülke gündemine yerleşip Meclis'te dahi tartışılmaya başlarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez Türkiye’nin beyin göçüne ilişkin veri setini yayımladı.

Verilere göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. ABD'yi, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,9 ile Hollanda ve yüzde 4,9 ile Kanada takip etti.

'GENÇLER ÜLKEDE GELECEK GÖRMÜYOR'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, söz konusu verileri Meclis'te değerlendirerek durumun vahametinin altını çizdi. Türkiye'de sunulan fırsatlar ve koşulların yetersiz olduğunu belirten Kaya, "TÜİK’in iki hafta önce yayımladığı yükseköğretim beyin göçü istatistikleri eğitimle ilgili daha karmaşık sorunlarımız olduğunu anlatıyor bize. Ülkemizin üniversitelerinde eğitim almış, nitelikli, başarılı gençlerimiz var ama onların da kendi ülkelerinde çalışmak yerine yurt dışına göç etmeyi tercih ettiğini gösteriyor TÜİK verileri. Milyonlarca lira yatırım yaparak eğitim verdiğimiz gençlerimiz, ülkemizde geleceği göremedikleri için başka ülkelerde iş bulma arayışına giriyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA