Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Açıklandı: Bu Şehirde Yaşayanlar 100 Yıl Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler açıklandı. İşte ömrün uzun olduğu o iller...

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Açıklandı: Bu Şehirde Yaşayanlar 100 Yıl Yaşıyor - Resim: 1

TÜİK, Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri belirledi. Verilere göre, erkeklerin beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl, kadınların ise 79.4 yıl olarak açıklandı. Peki, Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip iller hangileri? İşte ayrıntılar...

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Kaynak: Haber Merkezi

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