TÜİK işsizlik Oranını Açıkladı: Ağustos'ta Gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı İşgücü verilerini duyurdu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI AZALIŞTA

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİKTE HAFİF YÜKSELİŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.