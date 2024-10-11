Abdullah Güler'den Çelik Kubbe Projesi Açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Çelik Kubbe Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, bu projenin hayata geçirilmesi için kararlıkla çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.

Abdullah Güler'den Çelik Kubbe Projesi Açıklaması

AKP’nin TBMM’ye sunacağı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni AKP Grup Başkanı Abdullah Güler sundu.

Çok sayıda değişiklik içeren Kanun Teklifi’nde Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katkı amacıyla vatandaştan çok sayıda yeni kalemle ek ücretler alınacak.

Öte yandan teklifi sunan Abdullah Güler, daha önce gündeme gelen Çelik Kubbe Projesi hakkında da bilgi verdi.

Abdullah Güler'den Çelik Kubbe Projesi Açıklaması - Resim : 1

KARARLILIK MESAJI

Türk hava sahasının tamamını kapsayacak olan bu savunma sisteminin çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Güler şöyle konuştu:

Özellikle son dönemde geliştirilen Çelik Kubbe Projesi ile "çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar uzanan tehditlere karşı hava sahamızın tamamını kapsayacak bir "güvenlik şemsiyesi" inşa edilmesini sağlayan füze savunma sistemi ile Türkiye bu alandaki hedefine kararlı adımlarla devam etmektedir.

Bu projeler, Modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan yapılan harcamalar ile hayata geçirilmektedir.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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