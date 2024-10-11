Ailesi Baygın Halde Buldu, 9 Yaşındaki Ekin’in Şüpheli Ölümü

Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Ekin Zühre Karaaslan, evlerinde ailesi tarafından baygın halde bulundu. Sallandığı hamağın iğinin boynuna dolandığı iddia edilen Ekin’in nefessiz kalması yüzünden kalbi durdu.

Hastaneye kaldırılan Ekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaaslan'ın minik bedeni, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cuma namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze namazına milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ekin Zühre gözyaşları içinde toprağa verildi. Ekin Zühre'nin tabutuna sevdiği kıyafetleri bırakıldı. Zühre'nin ayrıca Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan'ın kızı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA