Özgür Özel’den Muhalefete Erken Seçim Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale’de CHP’li İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren özelin gündeminde erken seçim tartışmaları vardı.

CHP lideri Özel, ekonomik krize referansla yaptığı konuşmada parlamento içindeki ya da dışındaki muhalefeti ayrım yapmaksızın toplumsal bir muhalefete dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, “Bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

“KİM ‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYORSA ONLARIN YANINDA OLALIM”

“Kim bir yerde miting yapıyorsa, örneğin geçinemiyoruz mitingi ile TÜRK-İŞ’in yaptığı miting geçmişte TÜRK-İŞ bütün eylemsizliklerine, bütün eleştirilerimize rağmen hepimizin yürekten desteklemesi, sahiplenmesi, yüreklendirmesi gereken bir mitingdir. Kim ‘geçinemiyoruz’ diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. “

MUHALEFETTE BİRLİK VURGUSU

“Çünkü muhalefeti, parlamento içindeki muhalefet, dışındaki muhalefet ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız. 31 Mart‘ta kazandığımız başarıda yüzde 38’e varan oyda diğer partilerin oylarının olduğunu, bunun sarı kart olduğunu, onlara seçim meydanlarına söz verdiğimizi, bunu gerekçe göstererek bir erken seçim çağrısı yapmayacağımızı söylemiştim ve demiştim ki, ‘Şimdi sarı kartı gördünüz, seslerini duyma zamanı.”

“HÜKÜMET PARMAĞINI OYNATMADI”

“Eğer emeklinin sesini duyarsanız, asgari ücretin sesini duyarsanız, çiftçinin, esnafın sesini duyarsanız ben bir erken seçim çağrısında bulunmayacağım. Çünkü o zaman geçim olur ama duymazsanız o zaman geçim olmazsa seçim olur’ demiştik. O günden bugüne hükümet, bu bahsettiğim kırılgan kesimlerle ilgili parmağını oynatmadı.”

“BU İKTİDARI ERKEN SEÇİME ZORLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Özel, Asgari ücrete ara zam yapılmadığını ve en düşük emekli maaşında da kısmi artış olduğunu hatırlatarak, “Ocak ayındaki 10 bin lira, 12 bin 500 lira oldu. O 12 bin 500 lira ocaktaki 8 bin liranın alım gücünde şu anda. Yani daha dokuz ay geçmiş, eldeki para 2 bin lira daha zayıflamış, işlevsizleşmiş, satın alma gücü düşmüş. O yüzden hep birlikte itirazı yükseltmek, bu iktidarı erken seçime zorlamak, erken seçimden sonra da onların unuttuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA