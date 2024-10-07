Ankara Bunu Konuşuyor! YSK'nın Hamlesinin Arkasında 'Erken Seçim' mi Var?

AK Parti ile muhalefet arasında bir süredir devam eden erken seçim tartışmaları devam ederken, Devlet Malzeme Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) için oy pusulası ve zarf kağıdı ihalesi sürecini başlattı.

SEÇİME YILLAR VAR

İlanda son teklif tarihi 21 Ekim 2024 olarak belirlenirken, doğrudan temin yöntemiyle 5 bin ton oy pusulası ve zarf alınacağı açıklandı. Bu ilanın normal şartlarda Mayıs 2028 tarihinde yapılması beklenen seçimlerden yıllar önce çıkılması oldu.

8 AYDA TESLİM

Bu alım Kamu İhale Yasası’nın 22. maddesine göre “doğrudan temin” yoluyla yapılacağı belirtilirken, DMO’nun sitesindeki ilanda “Toplam 4 bin ton filigranlı oy pusulası kâğıdı, bin ton da filigranlı oy zarfı kâğıdı olmak üzere toplam 5 bin ton kağıdın” 8 ay süre içinde teslim edilmesi de istendi.

ERKEN SEÇİM ÇALIŞMASI MI?

Bu ilan üzerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a bir soru önergesi veren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Erken seçim çalışması mı yapıyorsunuz” sorusunu yöneltti. Tanrıkulu yazılı soru önergesinde Yılmaz’ın cevaplanması istemiyle şu konularda bilgi istedi:

"Devlet Malzeme Ofisi tarafından ihaleye çıkılan ihtiyaçlar konusunda teslim süresi neden 8 ay olarak belirlenmiştir? Bahse konu ihale için talep Yüksek Seçim Kurulu’ndan mı gelmiştir? Devlet Malzeme Ofisi tarafından yayımlanan ihaledeki kriterler hangi sebeplerle belirlenmiştir? Devlet Malzeme Ofisi tarafından önceki yıllarda benzer ihaleler yapılmış mıdır? Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim dönemlerinde kaç zarf kağıdı ve filigranlı oy pusulası kullanılmaktadır? Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2025 veya 2026 yılları için bir seçim çalışması planlanmakta mıdır? Yapılan bu hazırlık 2028 de yapılacak seçimlerin erkene alınmasının bir ön çalışması mıdır? Yüksek Seçim Kurulu tarafından talep edilen bu malzemeler hangi alanlarda kullanılacaktır?"

Kaynak: Gerçek Gündem