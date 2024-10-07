Kamyona Çarpan Araçtaki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da karı kocanın içinde bulunduğu araç, park halindeki kamyona çarptı. Talihsiz çift, hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kamyona Çarpan Araçtaki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Hasan Şimşek'in (65) kullandığı 06 FHZ 31 plakalı otomobil, D-140 kara yolu İlyakut mevkisi yakınlarında park halinde bulunan 06 AZ 1452 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Şimşek ve araçta bulunan eşi Saniye Şimşek'in (69) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazelerin Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Samsun’da Kuru Otların Çıkardığı Yangın Korkuttu Samsun’da Kuru Otların Çıkardığı Yangın Korkuttu
Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Tehdit Videosuyla Gündem Olmuştu... Discord Kapatılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan Jet Açıklama Discord Kapatılıyor mu? Bakandan Jet Açıklama
'Sur Katili' Müge Anlı'yı Çıldırttı: Canlı Yayında İsyan Edip Çağrı Yaptı Canlı Yayında İsyan Edip Çağrı Yaptı
Aranan 15 Kişiyi Jandarma Yakaladı Aranan 15 Kişiyi Jandarma Yakaladı
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor