Aranan 15 Kişiyi Jandarma Yakaladı

Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Aranan 15 Kişiyi Jandarma Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 5 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan 9 şahıs olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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