Aranan 15 Kişiyi Jandarma Yakaladı
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 5-6 Ekim 2024 tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 5 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs ve diğer suçlardan 9 şahıs olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA
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