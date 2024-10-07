Tehdit Videosuyla Gündem Olmuştu... Discord Kapatılıyor mu? Bakan Uraloğlu'ndan Jet Açıklama

Fatih'te 'sur katili' Semih Çelik'in 19 yaşındaki iki kadını yarım saat arayla katletmesi sonrası küçük çocukları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddiasıyla gündeme gelen Discord uygulamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" diye konuştu.

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler" ifadesini kullandı.