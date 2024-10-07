'Sur Katili' Müge Anlı'yı Çıldırttı: Canlı Yayında İsyan Edip Çağrı Yaptı

İstanbul’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i öldürmesinden yarım saat sonra aynı yaştaki İkbal Uzuner’i de katleden Semih Çelik, Edirnekapı’daki tarihi surlardan atlayarak intihar etmişti. Kan donduran olay Türkiye’nin gündemine otururken vatandaşlar isyan etmişti. Bir isyan da canlı yayında Müge Anlı’dan geldi.

Türkiye’yi yasa boğan cinayetlerin ardından canlı yayında konuşan Müge Anlı, psikolojik tedavinin önemine dikkat çekti ve ebeveynlere seslendi. Anlı açıklamasında, "Bu son birkaç gündür bu genç çocuklar arasında yaşananlar bu feci ölümler tüm kamuoyunun dikkatinde. Ben rica ediyorum bu evden kaçan çocuklarda da çocuklarınızda da bir sıkıntı varsa, psikolojik olabilir, zeka engeli olabilir bu çocukları lütfen tedaviye götürün” ifadelerini kullandı.

Çevre baskısını düşünmeden çocukların tedavi ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Anlı, "Sonra bir bakıyorsun intihar ediyor, bir bakıyorsun iki tane kızın hayatına mâl oluyor. Yazıktır, günahtır bunlar genç çocuklar. Başkalarına da zarar veriyor. O çocuğun zaten kendisine ve başkasına zarar vereceği belli. Bu yıllardır süren bir rahatsızlık. Nurlar içinde yatsın kızlarımız. Bu psikiyatrik tedavileri de ertelemeyin. Hepimiz çok üzüldük. Ailelerine de büyük sabırlar diliyorum. Atlatılabilir gibi bir durum değil” diye konuştu.

BABASI PSİKOLOJİK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

Cani Semih Çelik’in babası Adem Çelik, ifadesinde Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner’in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyleyerek oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü anlatmıştı.

Semih Çelik’in son 1 yıl içinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.