Sur Canisinin Babası, Oğluyla İlgili Bilinmeyenleri Anlattı: 'Önceden İmanlı Biriydi, Namaz Kılıyordu...'

İstanbul Fatih’te geçtiğimiz cuma günü Türkiye’nin kanını donduran bir vahşet yaşandı. Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), Eyüpsultan'da oturan kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) evinde, saplantılı olduğu İkbal Uzuner'i (19) de Fatih Edirnekapı Surları'nda katletti. Cani olayın ardından surlardan atlayarak intihar etti. Gündeme damga vuran cinayetlerde sır perdesi aralandı, caninin babası bilinmeyenleri anlattı.

ÖĞRETMENİ ÇAĞIRDI 'ONDAN UZAK DURSUN' DEDİ

Sabah gazetesinde yer alan haberde Semih Çelik'in babasının verdiği ifade, cinayete giden süreci özetledi. İşte katilinin babasının anlattıkları ve onun yaşam hikâyesi. Baba A.Ç. verdiği ifadeye şu sözlerle başladı.

"Bir oğlum bir kızım var kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce Lise 3'te okuduğu sırada öğretmen çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek 'Ondan uzak dursun' demişti. O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde 'Bana okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışardan okuyup liseyi bitirdi" ifadelerini kullandı.

"OĞLUN KIZIMIN BEYNİNİ YIKIYOR! BERABER İNTİHAR EDECEKLERMİŞ"

A.Ç. ifadesinin devamında; "1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik.

Bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. Psikoloji üzerine ilaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı." şeklinde konuştu.

KASAP OLMAYA KARAR VERMESİ

Oğlunun bir süre sonra kasap olmak istediğini belirten baba A.Ç; "Kendisi Rami Meydan'da bir iş yerinde çalışmaya başladı. Kasaplığı öğrendi. En son Bayrampaşa'da çalışıyordu. Bundan 9 ay kadar önce bıraktı.

"BİRİKTİRDİĞİ ALTINLARLA GEÇİNİYORDU"

Evde kendisinin altın birikimleri vardı. İhtiyaçlarını bunları satarak karşılıyordu. Kendisi 2 yıldan beri uyuşturucu madde kullanıyordu. Davranış değişikliğinden, duygu durum bozukluğundan bunu tahmin edebiliyordum. Ama uyuşturucu maddeyi nereden, nasıl temin ettiği hakkında bilgim yoktu" dedi.

ODASINDAKİ ŞEYTANİ FİGÜRLER

Baba A.Ç; "Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu.

İKBAL'DEN AYRILIP AYŞENUR İLE ÇIKTI

Biz de üzerine gitmiyorduk. Semih yukarıda beyan ettiğim intihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldı. Bundan 1 yıl kadar önce Semih bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladı.

"ANNESİNİ BIRAKIP ANKARA'DAN GELDİ"

Ablası ve annesiyle birlikte ablasının üniversite kazandığı Ankara'ya gittiklerini anlatan baba A.Ç; "Annesi orada kaldı, Semih geldi. 1 hafta kadar evde ikimiz yaşadık. Ben işe gittiğimde Semih'te evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu.

"AYŞENUR EVDE SAKIN GELME"

Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı. Olay günü yani 4 Ekim Cuma günü saat 05:30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım sabah 10:44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e 'Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba" dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak 'Polisler evde, çabuk eve geç' dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim" dedi.

SEMİH VE BABASININ İLGİNÇ DİYALOĞU!

Baba A.Ç; "Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı Kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek 'Hayır, kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de karanlık bir şey görmüyorum dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi." şeklinde konuştu.

"BEN O KADAR YAŞAMAYACAĞIM"

Semih'in bu yaz evde otururken babasına "Baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün?' dedi. Ben de kendisine Rabbimiz canı ben verdim, ben alırım, intihar günahtır diyor' dedim. 'Sen beni, anlayamazsın' dedi. Ben kendisine oğlum önünde bir hayat var dedim. 'Ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dedi. Devamlı bize 'Bu hayat boş' diyordu. Semih sadece Ayşenur ile görüşüyordu. Görüştüğü başka bir arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

"KASAP ALETLERİNE KİMSE DOKUNAMAZDI"

Oğlunun kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tuttuğunu kaydeden baba ifadesinde şunları söyledi:

"Ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek 'Sakın dokunma, onlar benim' dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar veririm diye korktuğumdan 'Tamam' dedim.

Eşimden öğrendiğim kadarıyla olay günü 11:00 sıralarında telefon üzerinden görüntülü Semih'i aramış, Semih ve evde yanında bulunan kız arkadaşı Ayşenur ile görüşmüş. Herhangi bir sorun yokmuş." ifadelerini kullandı.

"BİLGİSAYARINI NE YAPTI BİLMİYORUM"

Semih hakkında okul öğretmenleri zeki bir çocuk olduğunu, hatta lisede rehber öğretmeni 'Bu çocuk yazılım üzerine yetenekli, bilgisayar alırsanız bu konuda kendisini geliştirebilir' dedi. Semih'e 'O bilgisayarı incelemeye götüreceğim' dediğimde kıyameti kopardı. 'Eve kapanmayacağım' diyerek ağlamaya başladı. Ben de üzerine gitmedim. Bu bilgisayar evimizde değil. Semih kasalı bilgisayarı parça parça internet üzerinden 3 yıl önce sattı. Semih'in bilgisayarda ya da telefonu ile hangi sitelere girdiği, kim ya da kimlerle irtibat kurduğu, beyninin kim ya da kimler tarafından yıkanmış olduğu hakkında bilgim yok. 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biriydi. Namazını da kılıyordu. Hatta bana 'Neden Namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' da demişti." şeklinde ifade verdi.

Kaynak: Sabah