Özgür Özel'den 'En İyi İsim' Çıkışı! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Ana muhalefet lideri, iktidarla "normalleşme" sürecine yönelik eleştirilere yanıt verirken, ekonomik sorunlardan da bahsetti. Özel, "erken seçim" çağrısını yineleyerek, kendi adına hiçbir talebinin olmadığını yalnızca partisini iktidar yapma gayretinde olduğunu vurguladı.

CHP'li vekillerin HDP'lilerle el sıkışmasının geçmişte eleştirildiğini hatırlatan Özel, "Bize geçmişte 'DEM'leniyor' diyenler, sadece HDP'li vekillerle el sıkıştık diye 'Terör örgütüyle el ele, kol kola' diyenler bugün gittiler, Bahçeli için söylüyorum, 'Kapatılsın, hazine yardımı vermeyin, terör yuvası' dediği partiye gittiler el sıkıştılar. Ben Devlet Bey gibi hararetli el sıkışıp büyük bir memnuniyetle kucaklaşmayı geçmişte yapmadım" dedi.

'HERKES BİRBİRİYLE EL SIKIŞMALI'

Bu durumun olağan olduğunu da sözlerine ekleyen CHP lideri, "Bu ülkenin bütün seçilmiş partileri değerlidir. Herkes birbiriyle el sıkışmalıdır. Normalleşmenin mimarı biziz. İşime gelince normalleşeyim, işime gelince düşman hukuku uygulayayım, öyle bir şey yok" diye konuştu.

Bugün resmi enflasyon verilerinin açıklanmasından bahseden Özgür Özel, "İşçiler, emekliler geçinemiyor. Bıçak kemikte. Sıkılacak diş kalmadı. Türkiye'nin güvenliği konusunda bilgi istiyoruz. İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez. Bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü öttürmeyiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ADIMA HİÇ TALEBİM YOK'

Ana muhalefet lideri, "erken seçim" tartışmalarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Geçim olmazsa seçim olur dedim. Bu şartlar altında Erdoğan'ın beş yılı tamamlayacağım inadı beyhude. Gelecek sene kasımda görev süresinin yarısı doluyor. En geç Kasım 2025'te seçim olmalı. Martta desin koşa koşa hazırım, erken seçim istiyoruz.

Kişisel olarak kendime dair hiçbir talebim yoktur. Hedefim CHP'yi iktidar yapmak. Başta CHP üyelerinin, herkesin fikrine başvuracağız. En geniş mutabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. CHP'nin adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacak. Aday belirlemiyoruz, Cumhurbaşkanı belirliyoruz."