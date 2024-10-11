Hatay'da Hijyen Kurallarına Uymayan İşletmeye Para Cezası Uygulandı

Hatay’da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 1 işletmeye para cezası uygulanırken, 2 işletmeye ise ihtarname cezası uygulandı.



Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde gıda işletmelerinin standartlara uygun hizmet vermesini ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kurumlarla ortaklaşa denetimler gerçekleştiriyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tüketici sağlının korunması hedefiyle ortak gerçekleştirdiği denetimlerde evrak, saklama koşulları ve hijyen gibi konularda incelemeler yapılırken standartları sağlayamayıp halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere ceza yazıldı. Kırıkhan ilçesinde rutin olarak gerçekleştirilen denetim kapsamında, 6 işletme denetlenirken 1 işletmeye para, 2 işletmeye ise ihtarname cezası uygulandı. Ekipler ayrıca işletme sahip ve çalışanlarını da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirdi. Yetkililer, gıda maddelerinin güvenirliğini sağlamak amacıyla denetlemelerin il genelinde süreceğini vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 153 numaralı hat üzerinden iletebileceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA