Derste Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Yaşamını Yitirdi

Çanakkale'de bir lise öğrencisi, beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 11. sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Derste Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Yaşamını Yitirdi

Çanakkale'de İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı. Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sıcak Suyla Duş Alanlar Dikkat: Uzmanlar Uyardı İlk Kez Duyacaksınız Sıcak Suyla Duş Alanlar Dikkat: Uzmanlar Uyardı İlk Kez Duyacaksınız
Akın Akın Emekli Göçü Alan 3 İlçe! Son Dönemde Göç Edenlerin Sayısı Artıyor Akın Akın Emekli Göçü Alan 3 İlçe! Son Dönemde Göç Edenlerin Sayısı Artıyor
Hatay'da Hijyen Kurallarına Uymayan İşletmeye Para Cezası Uygulandı Hatay'da Hijyen Kurallarına Uymayan İşletmeye Para Cezası Uygulandı
Alanya İpeği Marka Oluyor Alanya İpeği Marka Oluyor