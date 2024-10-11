Derste Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Yaşamını Yitirdi
Çanakkale'de bir lise öğrencisi, beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 11. sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, kurtarılamadı.
Çanakkale'de İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı. Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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