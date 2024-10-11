Dehşete Düşüren Görüntü! Gebze'deki Hayvanların Katledildiği Anlar Ortaya Çıktı

Gebze'de 30 köpek ve 13 kedinin katledildiği haberi olay olmuştu. Hayvanların katledildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Son Güncelleme:
Dehşete Düşüren Görüntü! Gebze'deki Hayvanların Katledildiği Anlar Ortaya Çıktı

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda çok sayıda ölü ve baygın köpek bulundu. Toplamda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak kedi ve köpeklerin katledildiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir ekibin hayvanlara iğne yaptığı bir başka ekibin de siyah poşetlere koyup çöpe attığı görülüyor.

Öte yandan valiliğin adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

GEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGEBZE'DE HAYVAN KATLİAMI! Belediyenin Barınağında Skandal GörüntülerGüncel

Etiketler
Hayvan katliamı Kedi Köpek Kocaeli
Son Güncelleme:
Derste Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Yaşamını Yitirdi Derste Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Yaşamını Yitirdi
Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı
Ailesi Baygın Halde Buldu, 9 Yaşındaki Ekin’in Şüpheli Ölümü Ailesi Baygın Halde Buldu, 9 Yaşındaki Ekin’in Şüpheli Ölümü
Akın Akın Emekli Göçü Alan 3 İlçe! Son Dönemde Göç Edenlerin Sayısı Artıyor Akın Akın Emekli Göçü Alan 3 İlçe! Son Dönemde Göç Edenlerin Sayısı Artıyor