Dehşete Düşüren Görüntü! Gebze'deki Hayvanların Katledildiği Anlar Ortaya Çıktı

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda çok sayıda ölü ve baygın köpek bulundu. Toplamda 30 köpek ve 13 kedinin "Keta-Control" isimli ilaçla öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak kedi ve köpeklerin katledildiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir ekibin hayvanlara iğne yaptığı bir başka ekibin de siyah poşetlere koyup çöpe attığı görülüyor.

Öte yandan valiliğin adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi.