Dünyanın En Tehlikeli ve Üzerine Ayak Basmanın Bile Yasak Olduğu Tek Yer!

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Brezilya’nın São Paulo eyaletinin yaklaşık 35 kilometre açığında yer alan bu ada, resmi olarak halka kapalı. Bunun temel nedeni, Queimada Grande’nin yaklaşık 430.000 metrekarelik alanında 4 binden fazla zehirli yılanın yaşaması. En tehlikelisi ise, yalnızca bu adada bulunan ve "altın mızrak başlı engerek" olarak bilinen Bothrops insularis türü. Bu tür, dünyadaki en ölümcül yılanlardan biri olarak kabul ediliyor.

KORKU HİKAYELERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Adanın karaya ayak basmanın yasaklandığı yer olmasında geçmişte yaşanan trajik olayların da payı büyük. Rivayetlere göre, motoru bozulan bir balıkçı teknedeki arızayı gideremeyince adaya sığınmak zorunda kaldı. Günler sonra cansız bedeni, yılan ısırıklarıyla kaplanmış şekilde bulundu. Bir başka trajedi ise, yıllar önce burada görev yapan deniz feneri bekçisinin ailesinin korkunç sonuyla ilgili. Yılanlardan kaçmaya çalışan aile bireylerinin cesetleri, adanın farklı noktalarına dağılmış halde tespit edildi.

Bu gibi olayların ardından Brezilya hükümeti adayı sivil ziyaretçilere tamamen kapattı. Şu anda yalnızca özel izinle çalışan araştırmacılar ve Brezilya Donanması görevlileri adaya girebiliyor.

ZEHRİ BİR ANDA ÖLDÜREBİLİYOR

Altın mızrak başlı engerek, adanın anakaradan yaklaşık 11 bin yıl önce ayrılmasıyla izole bir ortamda evrimleşti. Avladığı kuşları anında etkisiz hale getirebilmek için son derece güçlü bir zehir geliştirdi. Uzmanlara göre, bu zehir kas dokusunu hızla eritebiliyor ve diğer engerek türlerinden beş kat daha güçlü. İnsanlarda ölüm oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde.

Bir dönem, ada üzerinde neredeyse her metrekareye bir yılan düşecek kadar yoğun bir nüfus vardı. Ancak son 15 yılda yaşam alanlarındaki tahribat ve çeşitli hastalıklar nedeniyle popülasyonun yüzde 15 azaldığı belirtiliyor.

KAÇAK AVCILARIN GÖZDESİ OLDU

Tüm yasaklara rağmen, yasa dışı yılan avcılığı da yıllar içinde büyük risk aldı. Karaborsada bir altın engereğin 30 bin dolara kadar alıcı bulduğu biliniyor. Bu nedenle, tür bugün nesli tükenme tehdidi altındaki hayvanlar arasında yer alıyor ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

ADI DA GEÇMİŞİ KADAR İLGİNÇ

"Queimada Grande" adı, Portekizce'de "yakılmış büyük arazi" anlamına geliyor. Bir dönem bölgede muz üretimi planlansa da, yoğun yılan popülasyonu nedeniyle proje başarısızlıkla sonuçlandı.

Bugün Queimada Grande, insan müdahalesinden uzak, kendi kurallarını doğanın belirlediği bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor. Adeta, doğanın kendini nasıl koruyabileceğinin çarpıcı bir örneği gibi karşımızda duruyor.

Kaynak: Haber Merkezi