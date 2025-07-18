Milli Emlak'tan Çılgın Fırsat! 5 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak

Milli Emlak’ın ilanlarına göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan 19,92 metrekarelik bir arsa yalnızca 5 bin liradan satışa çıkarıldı. Benzer şekilde, Çorum’un Bayat ilçesindeki 27,32 metrekarelik bir başka arsa da aynı fiyat etiketiyle listeye girdi.

Amasya Merkez’de bulunan 109,61 metrekarelik bir arsanın satış bedeli 11 bin lira olarak belirlenirken, Gümüşhane Merkez’deki 101,40 metrekarelik arsanın fiyatı ise 12 bin 200 lira olarak duyuruldu.