Milli Emlak'tan Çılgın Fırsat! 5 Bin Lirası Olan Tapusunu Eline Alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, düşük bütçeyle arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir satış kampanyası başlattı. Türkiye’nin dört bir yanında satışa çıkarılan taşınmazlar, 5 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak’ın ilanlarına göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yer alan 19,92 metrekarelik bir arsa yalnızca 5 bin liradan satışa çıkarıldı. Benzer şekilde, Çorum’un Bayat ilçesindeki 27,32 metrekarelik bir başka arsa da aynı fiyat etiketiyle listeye girdi.
Amasya Merkez’de bulunan 109,61 metrekarelik bir arsanın satış bedeli 11 bin lira olarak belirlenirken, Gümüşhane Merkez’deki 101,40 metrekarelik arsanın fiyatı ise 12 bin 200 lira olarak duyuruldu.
TARLA VE BAĞ-BAHÇE ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKTI
Sadece arsalar değil, tarla ve bağ-bahçe nitelikli taşınmazlar da listeye eklendi. Erzurum’un İspir ilçesinde yer alan 24,44 metrekarelik bir tarla 11 bin liradan satışa sunulurken, Ankara Evren’deki 131,02 metrekarelik bağ-bahçe vasfındaki arazi ise 20 bin lira başlangıç fiyatıyla ihaleye çıkarıldı.
SATIŞ DÖNEMİ BELLİ OLDU
Milli Emlak’tan yapılan açıklamada, söz konusu taşınmazların temmuz ve eylül ayları arasında e-İhale yöntemiyle satışa sunulacağı belirtildi. Detaylara ve başvuru koşullarına Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği vurgulandı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Satışlara katılmak isteyen vatandaşların bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru için aranan temel şartlar şu şekilde sıralandı:
18 yaşını doldurmuş olmak,
İhale teminat bedelini yatırmak,
Satış şartnamesini kabul etmiş olmak.
İhaleler, yalnızca Milli Emlak e-İhale platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.