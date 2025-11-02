Trafikte Kara Bilanço! Bakan Yerlikaya Acı Tabloyu Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de trafik kazalarına bağlı can kayıplarının korkutucu boyutlara ulaştığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca 6 bin 351 yurttaşın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesine de değinerek, "Bir anlık dikkatsizlik, bir ömrü bizden alıyor" ifadelerini kullandı.

'SADECE CEZA YETMEZ'

Yeni trafik kanunu düzenlemesinin amacının kazaları önlemek ve caydırıcılığı artırmak olduğunu belirten Yerlikaya, "Trafik güvenliği sadece cezayla sağlanamaz. Toplum olarak güvenli yaşam kültürünü inşa etmeliyiz" dedi. Yerlikaya, 2024’te her gün ortalama 17 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu tabloya sessiz kalamayız. Hepimiz bu ölümlere ‘dur’ demeliyiz" çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi