Trafikte Kara Bilanço! Bakan Yerlikaya Acı Tabloyu Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Trafikte bir anlık dikkatsizlik bir ömrü bizden alıyor, artık bu gidişe ‘dur’ demeliyiz" uyarısında bulundu..

Son Güncelleme:
Trafikte Kara Bilanço! Bakan Yerlikaya Acı Tabloyu Paylaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de trafik kazalarına bağlı can kayıplarının korkutucu boyutlara ulaştığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca 6 bin 351 yurttaşın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, 385 bin 117 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesine de değinerek, "Bir anlık dikkatsizlik, bir ömrü bizden alıyor" ifadelerini kullandı.

'SADECE CEZA YETMEZ'

Yeni trafik kanunu düzenlemesinin amacının kazaları önlemek ve caydırıcılığı artırmak olduğunu belirten Yerlikaya, "Trafik güvenliği sadece cezayla sağlanamaz. Toplum olarak güvenli yaşam kültürünü inşa etmeliyiz" dedi. Yerlikaya, 2024’te her gün ortalama 17 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu tabloya sessiz kalamayız. Hepimiz bu ölümlere ‘dur’ demeliyiz" çağrısında bulundu.

AK Partili Belediye Başkanı Trafik Kazası GeçirdiAK Partili Belediye Başkanı Trafik Kazası GeçirdiGüncel

Bolu'da Trafik Kazası: 1 YaralıBolu'da Trafik Kazası: 1 YaralıYurttan Haberler

Önce Torunu, Sonra Üç Çocuğu, En Son da Kendisi... Hepsi 10 Gün İçinde Öldü!Önce Torunu, Sonra Üç Çocuğu, En Son da Kendisi... Hepsi 10 Gün İçinde Öldü!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Türkiye-Ermenistan Sınırında Deprem! Türkiye-Ermenistan Sınırında Deprem!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Ayvacık'ta Yürek Burkan Olay! Arazide Bebek Cesedi Bulundu Ayvacık'ta Yürek Burkan Olay! Arazide Bebek Cesedi Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada