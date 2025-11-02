Ayvacık'ta Yürek Burkan Olay! Arazide Bebek Cesedi Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş arazide bir kız bebeğin cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, bebeğin göbek bağının henüz kurumamış olduğu ve doğumun kısa süre önce gerçekleştiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük bebeğin kim tarafından bırakıldığının belirlenmesi için jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA