AK Partili Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

AK Partili Muş Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’a giderken trafik kazası geçirdi. Aracıyla yoldan çıkarak tarlaya giren Çakmak yaralandı.

AK Partili Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
AK Parti Muş Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Çakmak Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Çorum’a giderken kaza yaptı.

ARAÇ TARLAYA GİRDİ

59 yaşındaki Çakmak’ın kullandığı 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolunun ilçe girişinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak araçtan çıkarılan Çakmak, ilk müdahalesinin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne, ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Çakmak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPLANTIYA GİDERKEN KAZA YAPTI

Belediye Başkanı Salih Çakmak’ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği’nin Çorum’da düzenlediği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere yola çıktığı sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

