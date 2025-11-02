Türkiye-Ermenistan Sınırında Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye-Ermenistan sınır hattı, akşam saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 18.49’da merkez üssü Kars’ın Akyaka ilçesi ile Ermenistan’ın Şirak ili olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Kars ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi