Önce Torunu, Sonra Üç Çocuğu, En Son da Kendisi... Hepsi 10 Gün İçinde Öldü!
Aksaray, 10 gün içinde aynı ailede yaşanan peş peşe ölümlerle sarsıldı. 5 gün önce 3 çocuğunu trafik kazasında kaybeden Vesile Çıracı'nın kalbi yaşadıklarına dayanamadı. Kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Öte yandan Çıracı'nın 16 yaşındaki torununun da 17 Ekim'de iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Aksaray'ın Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.
ACILI ANNENİN KALBİ DAYANMADI
3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
TORUNU DA 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ
Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi.
Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
