Önce Torunu, Sonra Üç Çocuğu, En Son da Kendisi... Hepsi 10 Gün İçinde Öldü!

Aksaray, 10 gün içinde aynı ailede yaşanan peş peşe ölümlerle sarsıldı. 5 gün önce 3 çocuğunu trafik kazasında kaybeden Vesile Çıracı'nın kalbi yaşadıklarına dayanamadı. Kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti. Öte yandan Çıracı'nın 16 yaşındaki torununun da 17 Ekim'de iş kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Önce Torunu, Sonra Üç Çocuğu, En Son da Kendisi... Hepsi 10 Gün İçinde Öldü!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray'ın Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü kaza geçirdi. 3 kardeşin içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı kamyonla çarpıştı ve kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

ACILI ANNENİN KALBİ DAYANMADI

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı da bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Acılı anne, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TORUNU DA 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi.

Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi KoptuOkulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi KoptuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray kaza
Son Güncelleme:
Deprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları Yenilendi Deprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları Yenilendi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
6.1'lik Depremin Vurduğu Balıkesir Sındırgı'da Son Durum Ne, Can Kaybı Var mı? Ali Yerlikaya Açıkladı 6.1'lik Depremin Vurduğu Sındırgı'da Son Durum Ne?
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor