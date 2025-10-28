Deprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları Yenilendi
Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları…
Balıkesir’de yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede paniğe yol açtı. İstanbul, İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Kütahya’da hissedilen sarsıntı, “Hangi şehirler daha riskli?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları…
45 İL VE 110 İLÇE AKTİF FAY HATTI ÜZERİNDE
MTA’nın hazırladığı güncel diri fay haritasına göre, Türkiye genelinde 45 il ve 110 ilçe doğrudan aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu bölgeler, olası bir sarsıntı durumunda yüksek risk taşıyor.
EN AZ RİSKLİ İLLER
Türkiye Deprem Haritası’nda dördüncü ve beşinci derece risk grubunda yer alan iller, deprem açısından en güvenli bölgeler arasında bulunuyor.
İşte en az riskli iller:
- Sinop
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Kırklareli
- Ankara
- Edirne
- Adana
- Nevşehir
- Niğde
- Aksaray
- Konya
- Karaman
ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Orta düzeyde risk taşıyan iller arasında:
- Eskişehir
- Antalya
- Tekirdağ
- Edirne
- İstanbul’un bazı bölgeleri
- Ordu
- Samsun
- Giresun
- Artvin
- Şanlıurfa
- Mardin
- Kilis
- Adana
- Gaziantep
- Kahramanmaraş
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Kayseri
- Yozgat
- Çorum
- Ankara
- Konya
- Mersin
- Nevşehir
İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Daha yüksek tehlike grubunda yer alan iller ise:
- Tekirdağ
- İstanbul (1. ve 2. bölge)
- Bitlis
- Kahramanmaraş
- Van
- Adıyaman
- Şırnak
- Zonguldak
- Afyon
- Samsun
- Antalya
- Erzurum
- Kars
- Ardahan
- Batman
- Iğdır
- Elazığ
- Diyarbakır
- Adana
- Eskişehir
- Malatya
- Kütahya
- Çankırı
- Uşak
- Ağrı
- Çorum
BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER
Türkiye’nin en riskli bölgeleri arasında yer alan iller ise:
- İzmir
- Balıkesir
- Manisa
- Muğla
- Aydın
- Denizli
- Isparta
- Uşak
- Bursa
- Bilecik
- Yalova
- Sakarya
- Düzce
- Kocaeli
- Kırşehir
- Bolu
- Karabük
- Hatay
- Bartın
- Çankırı
- Tokat
- Amasya
- Çanakkale
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Muş
- Hakkari
- Osmaniye
- Kırıkkale
- Siirt
TÜRKİYE’DEKİ AKTİF FAY HATLARI
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)
Türkiye’nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olarak bilinen KAF, Doğu Karadeniz’den başlayarak batıya doğru uzanıyor ve Ege Denizi’nde son buluyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nden geçen bu hat, yüzyıllardır büyük depremlere neden oluyor.
Çankırı Fay Hattı
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bu hat, bölgesel ölçekte sismik aktivitenin yoğun yaşandığı alanlardan biri. Özellikle Ankara ve çevresinde olası orta ölçekli sarsıntıların kaynağı olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğine dikkat çekerek, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Deprem uzmanları, “Fay hattında yaşamak kader değil, tedbir almamak tercihtir” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA