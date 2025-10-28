Deprem Alarmı! 45 İl ve 110 İlçe Tehlike Altında! Türkiye'nin En Tehlikeli Fay Hatları Yenilendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’de yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede paniğe yol açtı. İstanbul, İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Kütahya’da hissedilen sarsıntı, “Hangi şehirler daha riskli?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor. İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları…

45 İL VE 110 İLÇE AKTİF FAY HATTI ÜZERİNDE

MTA’nın hazırladığı güncel diri fay haritasına göre, Türkiye genelinde 45 il ve 110 ilçe doğrudan aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu bölgeler, olası bir sarsıntı durumunda yüksek risk taşıyor.

EN AZ RİSKLİ İLLER

Türkiye Deprem Haritası’nda dördüncü ve beşinci derece risk grubunda yer alan iller, deprem açısından en güvenli bölgeler arasında bulunuyor.

İşte en az riskli iller:

Sinop

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Kırklareli

Ankara

Edirne

Adana

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Konya

Karaman

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Orta düzeyde risk taşıyan iller arasında:

Eskişehir

Antalya

Tekirdağ

Edirne

İstanbul’un bazı bölgeleri

Ordu

Samsun

Giresun

Artvin

Şanlıurfa

Mardin

Kilis

Adana

Gaziantep

Kahramanmaraş

Sivas

Gümüşhane

Bayburt

Kayseri

Yozgat

Çorum

Ankara

Konya

Mersin

Nevşehir

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Daha yüksek tehlike grubunda yer alan iller ise:

Tekirdağ

İstanbul (1. ve 2. bölge)

Bitlis

Kahramanmaraş

Van

Adıyaman

Şırnak

Zonguldak

Afyon

Samsun

Antalya

Erzurum

Kars

Ardahan

Batman

Iğdır

Elazığ

Diyarbakır

Adana

Eskişehir

Malatya

Kütahya

Çankırı

Uşak

Ağrı

Çorum

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Türkiye’nin en riskli bölgeleri arasında yer alan iller ise:

İzmir

Balıkesir

Manisa

Muğla

Aydın

Denizli

Isparta

Uşak

Bursa

Bilecik

Yalova

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Kırşehir

Bolu

Karabük

Hatay

Bartın

Çankırı

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzincan

Tunceli

Bingöl

Muş

Hakkari

Osmaniye

Kırıkkale

Siirt

TÜRKİYE’DEKİ AKTİF FAY HATLARI

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)

Türkiye’nin en aktif ve en tehlikeli fay hattı olarak bilinen KAF, Doğu Karadeniz’den başlayarak batıya doğru uzanıyor ve Ege Denizi’nde son buluyor. Özellikle Marmara Bölgesi’nden geçen bu hat, yüzyıllardır büyük depremlere neden oluyor.

Çankırı Fay Hattı

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bu hat, bölgesel ölçekte sismik aktivitenin yoğun yaşandığı alanlardan biri. Özellikle Ankara ve çevresinde olası orta ölçekli sarsıntıların kaynağı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğine dikkat çekerek, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Deprem uzmanları, “Fay hattında yaşamak kader değil, tedbir almamak tercihtir” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA