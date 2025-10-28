Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem! Balıkesir Geceyi Dışarıda Geçirdi, Artçılar Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı 5,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı. Ustaoğlu, “AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını” belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İNCELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun” değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNA VE 1 DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.” dedi.

Yerlikaya, yaptığı yeni açıklamada 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını, can kaybı olmadığını belirtti. Sındırgı merkezinde, daha önce hasarlı olduğu belirlenen ve boş durumda bulunan üç binanın yıkıldığı, 22 vatandaşın hastaneye başvurduğu açıklandı.

Vali Ustaoğlu, “Allah'a şükürler olsun, can kaybımız yok” diyerek yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti. Ustaoğlu, “Sındırgı merkezde 2 katlı dükkan yıkıldı. Akşam vatandaşımız dükkanını kapattığı için orada da bir can kaybımız yok. Hastanelerimize gelen 22 vatandaşımız var. 18’inin hayati tehlikesi yok” dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Vali Ustaoğlu, “Yarın il genelinde tüm okullarımızı tatil ettik. Sındırgı merkezimizde okullarımız, camilerimiz ve misafirhanelerimiz vatandaşlarımızın kullanımına açık durumda.” dedi. İçişleri Bakanı ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Ustaoğlu, sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını ifade etti.

‘KÖYLERDEN OLUMSUZ HABER GELMEDİ’

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, “Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi.” açıklamasını yaptı.

Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ve Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da mahallelerinde yıkım olmadığını belirtti.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD’dan yapılan açıklamada, itfaiye, jandarma ve diğer ekiplerin saha tarama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Ana depremden sonra ilk artçı saat 22.50’de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Saat 23.34’e kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunların üçü 4 ve üzeri büyüklükteydi.

Gece saatlerinde de sarsıntılar sürdü:

· 02.30’da 4,4 büyüklüğünde,

· 05.36’da 4,0 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: DEPREM KAYNAKLI YARALANMALAR OLMADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü taburcu edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit ekiplerimiz gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı.” ifadelerini kullandı.

BTK’DAN İLETİŞİM UYARISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), deprem sonrası yoğun iletişim trafiğine dikkat çekerek, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının önemini vurguladı.

ACİL MÜDAHALE ÇADIRI KURULDU

Depremin ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi bahçesine acil müdahale çadırı kuruldu.

Bazı hastalar çevre ilçelere sevk edilirken, sağlık ekipleri ve AFAD personeli bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

YIKILAN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin ardından yıkılan bazı binalar böyle görüntülendi.

