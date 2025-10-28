Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının artçı değil tetikleyici bir deprem olduğunu söylerken, Prof. Dr. Naci Görür hasarlı evlere girilmemesi konusunda uyardı.

MARMARA DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

CNN Türk'e bilgi veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler. Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem. Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde. Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Bu deprem Marmara depremini etkilemez."

'HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN'

X hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür: "Aktaş-Sındırgı/Balıkesir’de bir deprem oldu. Bu bölge bir grabenin (Gediz) kuzey horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

ARTÇILAR SÜRECEK

Sosyal medya hesabından bilgi veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: "Edinilen bilgilere göre Sındırgı‘da daha önceki M6,1 depremde az orta hasar görmüş yapılardan en az 3-4 tanesi yıkılmıştır. Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşik değer 6,2’dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Artçı depremler en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna gelince; bunu bilimsel olarak söylemek mümkün değildir."

'DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR'

Habertürk TV'ye katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz: "6,1 önemli enerji yayan bir deprem. Burada meydana gelen deprem büyüklüğü atom bombası kadar güçlüdür. Geniş bir alanda hissedilmesi gayet doğaldır. Bu depremin ardından daha büyük bir deprem beklemiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi