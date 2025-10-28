AKOM, İstanbul İçin Tarih Verdi: Şiddetli Yağışlar Gidiyor, 'Pastırma Yazı' Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların kenti terk edeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Hafta ortasından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları 22-24 derece seviyelerine ulaşacak. Sonbaharın ortasında kısa süreli bir 'pastırma yazı' yaşanacak.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminin ortalarında, genellikle ekim veya kasım aylarında meydana gelen, beklenmedik şekilde sıcak hava dalgasına verilen addır.

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkça gözlemlenen bu meteorolojik olay, kışın soğuklarına geçiş yapılmadan önce kısa bir süreliğine sıcaklıkların artmasına neden olur. Pastırma sıcakları, yüksek basınç sistemleri nedeniyle oluşur. Bu sistem, atmosferde nem oranını düşürür ve güneşli günlerin sayısını artırır.

Bu dönemde kuzey yarım kürede yüksek basınç etkisiyle hava sıcaklıkları normalin üzerine çıkar. Böylece, sonbahar bitiminde kışın sert soğukları başlamadan önce birkaç gün süren sıcak bir dönem yaşanır.

Kaynak: Haber Merkezi