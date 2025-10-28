6.1'lik Depremin Vurduğu Balıkesir Sındırgı'da Son Durum Ne, Can Kaybı Var mı? Ali Yerlikaya Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 ilde hissedilen depremde 26 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, can kaybı yaşanmadığını vurguladı. Depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini bildiren Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KAÇ BİNA YIKILDI?

Depremde 4 binanın yıkıldığını bildiren Yerlikaya, bunlardan 3'ünde yaşayan kimse olmadığını bildirdi. Yerlikaya, diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunduğunu belirtti.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. değerli arkadaşlar depremden etkilenen Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır.

Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.

507 ÇAĞRI, 4 ÜZERİ 12 ARTÇI

Bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili hepsiyle aksiyon alındı. Bir çağrının altını çizmek istiyorum. 30’u hasarla olan ihbarlardır. 30 hasar çağrısı aldık. An itibarıyla 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi.

Bugün Valimiz hasar tespitleriyle ilgileniyor. Eğitime bugün ara verildi.

AFAD, itfaiye, Jandarma emniyet, sağlık ekipleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Kızılay, Sivil Toplum kuruluşları tarafından 1204 personelle müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren devam ediyor.

'HABERLEŞME İLE İLGİLİ DE BİR SIKINTIMIZ YOK'

1,5 saat elektrikle ilgili olumsuzluk oldu ama sürat Enerji Bakanlığımız aksiyon aldı ve enerjiyi verdi. Şu anda elektrikle ilgili bir sıkıntı yok. Haberleşme ile ilgili de bir sıkıntımız yok. AFAD tedbirli 9 baz istasyonu buraya geldi bekliyor.

Bir yangın Sındırgı’da rapor edildi ve bu yangın söndürüldü. An itibarıyla ulaşım sorunu Sındırgı’da söz konusu değildir.

25 MİLYON LİRA ACİL DESTEK ÖDEMESİ

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için acil destek ödemesi 25 milyon lira acil destek ödemesi gönderdik Sayın Cumhurbaşkanımıza geldiğimiz noktaları arz ettim ve talimatlarını aldım.

86 milyon aziz milletimizin tamamı depremden etkilenen vatandaşlarımız için dua etti. Sistem işliyor. Türkiye acil müdahale kapsamında sistem işliyor. Türkiye acil müdahale planı devamı kendini güncelliyor AFAD dünya markası haline geldi. Biz fevkaladeyiz.

VATANDAŞLARA UYARI

Küçük bir uyarım var; Böyle durumda sosyal medya mecralarında gerçeği yansıtmayan, gerçeğe dayanmayan bazı bilgiler yansıtılıyor. Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için, yetkili ağızlardan çıkmayan bilgileri dikkate almayın.

Küçük bir uyarım var; böyle durumda sosyal medya mecralarında gerçeği yansıtmayan, gerçeğe dayanmayan bazı bilgiler yansıtılıyor. Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için, yetkili ağızlardan çıkmayan bilgileri dikkate almayın. Allah bizleri korusun, bu yardımlarda çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlarımıza çağrı yapmadık, buraya gelen her arkadaşlarımız bizim gözümüzde vatanperverdir.

Mütevazı olmayalım, şunu söyleyelim; Türkiye acil müdahale planı dinamik bir süreç, devamlı kendisini güncelliyor. AFAD dünya markası bir teşkilat haline geldi. Afet anı ve sonrasında yani müdahale anı ve iyileştirmede biz gerçekten fevkaladeyiz."

