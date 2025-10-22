Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Biga ilçesinde özel bir kolejde yaşanan korkunç kazada, o dönem 7 yaşında olan Kuzey Yiğit Kılıç’ın çenesine okul bahçesindeki demir çit saplandı. Çenesinin bir kısmı kopan küçük çocuk, iki yılda altı kez ameliyat oldu. Aile, olayda ihmal olduğunu belirterek okul yönetimine dava açtı.

ÇİT DEMİRİ ÇENESİNE SAPLANDI

3 Kasım 2023’te özel bir kolejde yaşanan olayda, Kuzey Yiğit okul bahçesinde oynarken demir çitlere tırmandı. Dengesini kaybedince çit demiri çenesine saplandı. Dudağından çenesine kadar olan doku kopan küçük çocuk, acilen hastaneye kaldırıldı.

AĞZINI KAPATMAKTA ZORLANIYOR

7 yaşındaki çocuğun çenesine okul bahçesindeki demir çit saplandı.

Olayı telefonla öğrenen anne Melek Şen ve baba Sinan Kılıç, hastaneye ulaştıklarında oğullarının yüzünün büyük kısmının koptuğunu gördü. Şu anda 9 yaşında olan Kuzey Yiğit’in vücudunda 50, yüzünde ise 25 santimetre uzunluğunda dikiş izleri bulunuyor. Küçük çocuk konuşmakta, yemek yemek ve ağzını kapatmakta güçlük çekiyor.

OKUL “SORUMLU DEĞİLİZ” DEDİ

Okul yönetimi, kolejin sadece “franchising” yöntemiyle isim hakkını taşıdığını belirterek, güvenlik ve denetimden sorumlu olmadıklarını savundu. İlk bilirkişi raporunda da okul yönetiminin sorumluluğu bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştı.

Ancak ailenin avukatları, olay günü çekilen fotoğrafların değil, sonradan düzenlenmiş çitlerin görüntülerinin dosyaya eklendiğini tespit etti. Bunun üzerine hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda, okulun gerekli güvenlik önlemlerini almadığı açıkça belirtildi.

Çenesinin bir kısmı kopan küçük çocuk, iki yılda altı kez ameliyat oldu.

DAVA SÜRÜYOR

Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada aile, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yeni bir bilirkişi incelemesi talep etti. Mahkeme, ailenin davaya katılma talebini kabul ederken, bilirkişilere rapor hazırlamaları için 45 gün süre verdi. Duruşmaya katılmayan sanıkların ise zorla getirilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 25 Şubat 2026’da yapılacak.

“OĞLUM YEMEK YİYEMİYOR, ADALET İSTİYORUM”

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Sinan Kılıç, oğlunun 7’nci ameliyatına hazırlandığını belirterek, “Oğlumun alt dudağı yok, konuşamıyor, yemek yiyemiyor. Yüzü tamamen deforme oldu. Bu kadar ihmale rağmen kimse sorumluluk almıyor. Oğlum için adalet istiyorum.” dedi.

Kaynak: İHA