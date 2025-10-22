Adana’da Film Gibi Olay: Hırsız Tuvaletini Yaptı, Suçu Ortada Bıraktı! 1 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Böyle Çözüldü

Adana’da bir iş yerinden 1 milyon liralık çelik kasa çalan 3 şüpheliden biri, olay yerinde tuvaletini yapınca yakayı ele verdi. Şüpheli Ferhat K.’nin dışkısında yapılan DNA analizi, kimliğini ortaya çıkardı.

Son Güncelleme:
Adana’da Film Gibi Olay: Hırsız Tuvaletini Yaptı, Suçu Ortada Bıraktı! 1 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Böyle Çözüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 10 Mart 2022 gecesi Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen üç şüpheli, Berkay L.’ye ait plastik öğütücü makine üretim atölyesine el arabasıyla geldi. Otomatik kepengi kırarak içeri giren hırsızlar, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

Adana’da Film Gibi Olay: Hırsız Tuvaletini Yaptı, Suçu Ortada Bıraktı! 1 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Böyle Çözüldü - Resim : 1

Kasayla birlikte motor ve çeşitli ekipmanları da alan şüpheliler, el arabasıyla bölgeden uzaklaştı. Ancak o sırada şüphelilerden biri, yakındaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DIŞKIDAN DNA ANALİZİYLE KİMLİK TESPİTİ

Sabah iş yerine gelen Berkay L., hırsızlığı fark edip polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi, iş yerinde parmak izi taraması yaptı ve sokakta bulunan şüpheliye ait iç çamaşırını incelemeye aldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA analizi, dışkının 22 yaşındaki Ferhat K.’ya ait olduğunu ortaya koydu.

“BAĞIRSAKLARIM RAHATSIZDI, DAYANAMADIM” SAVUNMASI

Adana’da Film Gibi Olay: Hırsız Tuvaletini Yaptı, Suçu Ortada Bıraktı! 1 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Böyle Çözüldü - Resim : 2

Polisin operasyonuyla yakalanan Ferhat K., ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Ancak DNA sonucu önüne konulunca suçunu itiraf etti. Ferhat K., “Bağırsaklarım rahatsızdı, dayanamadım” diyerek hırsızlık sırasında tuvaletini yaptığını söyledi. Ferhat K.’nin ifadesiyle diğer iki şüpheli Yunus E. ve Mehmet A. da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhasebeci Binlerce Dolarla Ortadan Kayboldu! Kendi Dosyasını da Yanında Götürmüş...Muhasebeci Binlerce Dolarla Ortadan Kayboldu! Kendi Dosyasını da Yanında Götürmüş...Güncel

Balıkesir'i Kana Bulamıştı: ‘Edremit Canisi’ Cezaevinden İki Kez Firar EtmişBalıkesir'i Kana Bulamıştı: ‘Edremit Canisi’ Cezaevinden İki Kez Firar EtmişGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
İkinci Yenidoğan Skandalı: Doğuştan Engelli Sandılar, Meğer Darbedilmiş! Aile Yıllar Sonra Öğrendi İkinci Yenidoğan Skandalı: Doğuştan Engelli Sandılar, Meğer Darbedilmiş! Aile Yıllar Sonra Öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı Kritik Katar Ziyareti... İki Ülke Arasında Anlaşma
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı