Adana’da Film Gibi Olay: Hırsız Tuvaletini Yaptı, Suçu Ortada Bıraktı! 1 Milyonluk Kasa Hırsızlığı Böyle Çözüldü

Olay, 10 Mart 2022 gecesi Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini atkı, bere ve kapüşonla gizleyen üç şüpheli, Berkay L.’ye ait plastik öğütücü makine üretim atölyesine el arabasıyla geldi. Otomatik kepengi kırarak içeri giren hırsızlar, içinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın, para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı.

Kasayla birlikte motor ve çeşitli ekipmanları da alan şüpheliler, el arabasıyla bölgeden uzaklaştı. Ancak o sırada şüphelilerden biri, yakındaki başka bir iş yerinin önüne tuvaletini yaptı. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DIŞKIDAN DNA ANALİZİYLE KİMLİK TESPİTİ

Sabah iş yerine gelen Berkay L., hırsızlığı fark edip polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekibi, iş yerinde parmak izi taraması yaptı ve sokakta bulunan şüpheliye ait iç çamaşırını incelemeye aldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA analizi, dışkının 22 yaşındaki Ferhat K.’ya ait olduğunu ortaya koydu.

“BAĞIRSAKLARIM RAHATSIZDI, DAYANAMADIM” SAVUNMASI

Polisin operasyonuyla yakalanan Ferhat K., ilk ifadesinde suçlamaları reddetti. Ancak DNA sonucu önüne konulunca suçunu itiraf etti. Ferhat K., “Bağırsaklarım rahatsızdı, dayanamadım” diyerek hırsızlık sırasında tuvaletini yaptığını söyledi. Ferhat K.’nin ifadesiyle diğer iki şüpheli Yunus E. ve Mehmet A. da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA