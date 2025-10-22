Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, başkent Doha’daki Emirlik Divanı’nda gerçekleşti.

STRATEJİK KOMİTE TOPLANTISINA ORTAK BAŞKANLIK

İki lider, görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 11’inci toplantısına birlikte başkanlık etti. Komite toplantısı, iki ülke arasında var olan stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi açısından önemli bir platform oldu.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından düzenlenen imza töreninde, Türkiye ve Katar arasında ekonomi, ticaret, savunma sanayii ve stratejik kalkınma gibi kilit alanları kapsayan birçok yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Al Sani arasındaki görüşmelerin son derece verimli geçtiği ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması: Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imzalandı.

Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani tarafından imzalandı.”

Kaynak: ANKA