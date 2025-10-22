Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyareti kapsamında bulunduğu Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Toplantı sonrası iki ülke arasında ekonomi, ticaret, savunma ve stratejik kalkınma alanlarında çok sayıda işbirliği anlaşması imzalandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, başkent Doha’daki Emirlik Divanı’nda gerçekleşti.

STRATEJİK KOMİTE TOPLANTISINA ORTAK BAŞKANLIK

İki lider, görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 11’inci toplantısına birlikte başkanlık etti. Komite toplantısı, iki ülke arasında var olan stratejik ortaklığın daha da pekiştirilmesi açısından önemli bir platform oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı - Resim : 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından düzenlenen imza töreninde, Türkiye ve Katar arasında ekonomi, ticaret, savunma sanayii ve stratejik kalkınma gibi kilit alanları kapsayan birçok yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Al Sani arasındaki görüşmelerin son derece verimli geçtiği ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da: İki Ülke Arasında Çok Sayıda Anlaşma İmzalandı - Resim : 2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Açıklamada, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması: Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imzalandı.

Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani tarafından imzalandı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' UyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' UyarısıGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te Gazze MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te Gazze MesajıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Katar
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İkinci Yenidoğan Skandalı: Doğuştan Engelli Sandılar, Meğer Darbedilmiş! Aile Yıllar Sonra Öğrendi İkinci Yenidoğan Skandalı: Doğuştan Engelli Sandılar, Meğer Darbedilmiş! Aile Yıllar Sonra Öğrendi
Kına Gecesinde Faciaya Ramak Kala! Gelinin Üzerine Düştü, Herkes Şoka Girdi Kına Gecesinde Faciaya Ramak Kala! Gelinin Üzerine Düştü, Herkes Şoka Girdi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa Mesajında Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı Dikkat Çeken 'Kara Para' Uyarısı