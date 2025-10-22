Balıkesir'i Kana Bulamıştı: ‘Edremit Canisi’ Cezaevinden İki Kez Firar Etmiş

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, Balıkesir’de 2 saatte 3 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı. 2013’ten bu yana hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan Emlik, bugüne dek sadece 5 yıl 9 ay hapis yattı.

Kamuoyunu derinden sarsan cinayetlerin faili Mustafa Emlik’in adli geçmişine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. “Edremit Canisi” olarak anılan 36 yaşındaki Emlik’in dosyası, 2013 yılında başlayan ve kesintisiz devam eden bir suç zincirine işaret ediyor.

PATRONUNU BIÇAKLADI

Mustafa Emlik’in cezaevi süreci, 2013 yılında Silivri’deki işverenini defalarca bıçaklamasıyla başladı. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan Emlik, 8 Aralık 2013’te Metris T Tipi Cezaevi’ne konuldu. Ancak bu ilk tutuklama, Emlik için bir dönüm noktası değil; uzun bir suç kariyerinin yalnızca başlangıcı oldu.

KOD ADI ‘DEMİR’, ADRESİ CEZAEVİ

Cezaevi kayıtlarında "Demir" kod adını kullandığı tespit edilen Emlik’in resmi adresi hâlâ Silivri Cezaevi olarak görünüyor. Cezaevi sistemindeki hareketliliği ise dikkat çekici. Sırasıyla Metris, Silivri, Kepsut, Balıkesir ve Burhaniye cezaevlerine nakledilen Emlik, açık cezaevine geçtikten sonra ilk firarını 2018 yılında gerçekleştirdi.

İLK FİRAR 2018’DE OLDU

Emlik’in ilk firarı, 1 Şubat 2018’de Burhaniye Açık Cezaevi’nden oldu. Tam 6 yıl boyunca izini kaybettirmeyi başaran Emlik, 21 Mart 2024’te Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Köyü’nde yakalandı. Bu süreçte işlediği iddia edilen suçlar, halen soruşturma konusu.

Yakalanmasının ardından Burhaniye T Tipi Cezaevi’ne konulan Emlik, bir yıl içinde tekrar açık cezaevine nakledildi. 26 Haziran 2025’te Çanakkale Açık Cezaevi’ne sevki sırasında firar etti ve o tarihten bu yana kayıplara karıştı. Bu ikinci firar, daha sonra gündeme bomba gibi düşecek cinayetlerin habercisi oldu.

SUÇ DOSYASI GENİŞLİYOR

Mustafa Emlik’in cezaevi geçmişi şu şekilde:

8 Aralık 2013 – Metris T Tipi Cezaevi’ne girdi.
9 Aralık 2013 – Silivri Cezaevi’ne nakledildi.
11 Şubat 2016 – Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’ne nakledildi.
27 Ekim 2017 – Balıkesir Açık Cezaevi’ne geçti.
3 Ocak 2018 – Burhaniye Açık Cezaevi’ne sevk edildi.
1 Şubat 2018 – Burhaniye Açık Cezaevi’nden ilk firar.
21 Mart 2024 – Kazdağları’nda yakalanarak cezaevine döndü.
26 Haziran 2025 – Tahliye sürecinde ikinci firar.

Kaynak: Hürriyet

