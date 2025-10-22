İkinci Yenidoğan Skandalı: Doğuştan Engelli Sandılar, Meğer Darbedilmiş! Aile Yıllar Sonra Öğrendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te yaşayan Sema ve Abdullah Bozoklar çifti, 2021 yılında dünyaya gelen kızları Deniz Esin’i gelişim problemleri nedeniyle doğumun ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kuvöze konulduktan sonra engelli olduğunu düşündü. Ancak 2024 yılında açılan dava ile öğrendikleri gerçek karşısında adeta yıkıldılar.

Çiftin iddiasına göre Deniz Esin, doğumda tamamen sağlıklıydı. Ancak yeni doğan ünitesinde görevli hemşire H.D.B.’nin bebeğe şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belgelendi. Olay sonrası hastane, aileye durumu bildirmedi.

Sema ve Abdullah Bozoklar

RAPOR DETAYLARI TEK TEK ANLATTI

İddiaya göre, bebeğin bacağında morluk gören başka bir hemşire kamera kayıtlarını inceledi ve H.D.B.’nin Deniz Esin’e fiziksel şiddet uyguladığını tespit etti. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, H.D.B. bebeği sertçe sallamış, vücudunun çeşitli yerlerini sıkmış ve başına iki kez vurmuştu. Bebeğin sağ uyluk kemiğinde kırık oluştuğu ve bu kırığa ancak 5 gün sonra müdahale edildiği belirlendi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Kamera kayıtlarının incelenmesinde hemşire H.D.B.’ın 26 Mayıs 2021 tarihli nöbetinde bebeğin sağ temporal bölgesine şiddetle iki defa vurduğu, sağ kol ortasından tutup bebeği ileri geri hareket ettirerek şiddet içerecek şekilde sarstığı, sağ uyluk bölgesini şiddet içerecek şekilde birkaç kez sıktığı, sol uyluk bölgesinden sıkıp ani ve hızlı bir şekilde çevirerek bebeği sırt üstü yatar vaziyetten kendine doğru döndürdüğü, bu eylem sonrasında bebeğin durağanlaştığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde grafisi çekilerek uyluk kemiğinde kırık olduğu saptanarak gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bebekte saptanan kırığın, hemşire H.D.B.’nin şiddet içerikli eylemleri ile meydana geldiği yönünde tıbbi kanaat oluşmuştur.”

Deniz Esin’in bebekliği

AİLE 3 YIL SONRA MAHKEME TEBLİGATIYLA ÖĞRENDİ

Olayın ardından hemşire hakkında idari soruşturma başlatılıp görevine son verilirken, bilgi, aileye iletilmedi. Aradan geçen üç yılın ardından Sema ve Abdullah Bozoklar çifti, e-Devlet’ten gelen mahkeme bildirimiyle davadan haberdar oldu.

HEMŞİRE TUTUKSUZ, BEBEK HAYAT BOYU ENGELLİ

Hemşire H.D.B. hakkında “kasten yaralama” suçundan kamu davası açıldı. Sanık, suçlamaları reddetti ve yaptığı savunmada, “Ben Deniz Esin Bozoklar'a yönelik yaralama kastıyla hareket ettiğimi kabul etmiyorum. Hastanın tartıdan düşmemesi ve kan alımı sırasında zarar görmemesi için özenle işimi yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Ancak mahkeme, olayın “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçu kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederek dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

'BACAĞINI KIRIYOR, KAFASINA VURUYOR'

Bozoklar çifti, sadece hemşirenin değil, hastane yönetiminin de ihmali olduğunu dile getirdi.. Abdullah Bozoklar, bu süreci şu sözlerle özetledi: “Bu çocuk darp edilmiş, bizim 3 yıl sonra haberimiz oluyor. Orada bir hemşire kızımızı darp ediyor. Bu kamera görüntüleriyle, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu sabitleniyor. Bacağını kırıyor, kafasına vuruyor, ters bir şekilde çeviriyor kızı. Yani bu şekilde yani canice bir hareketlerde bulunuyor”

Sema ve Abdullah Bozoklar

‘O SERBEST, ÇOCUĞUM EVDE HAPİS HAYATI YAŞIYOR’

Anne Sema Bozoklar ise gözyaşları içinde şunları söyledi: “O kadar hemşire baktı, doktor ilgilendi. Hiç mi birisi görmedi? İhmal edildi benim çocuğum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Kızıma bunu yapanların gereken cezayı almasını istiyorum. Kızım anaokulu çağında şu an 4,5 buçuk yaşında. Okula gitmesi gerekirken ben kızımı fizik tedavi merkezlerine hastanelere götürüyorum, evde kendim besliyorum. Millet çocuğunu parklara götürürken ben evde yine çocuğumla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Kadının da tutuklanmasını istiyorum. O serbest bir şekilde geziyor benim çocuğum evde hapis hayatı yaşıyor.”

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Ailenin avukatı Sait Bolat, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun davanın seyrini belirleyeceğini ifade etti. Bolat, “Kamera kayıtlarındaki görüntüler vahşeti gözler önüne seriyor. İnanın kamera görüntülerini izlemeye, çoğu insanın yüreği dayanmaz. İşin acı tarafı yeni doğan bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır. Bir anneden beklenmeyecek, bir annenin şefkatinden yoksun bir şekilde maalesef bebeğimize vahşeti yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA