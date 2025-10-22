Kına Gecesinde Faciaya Ramak Kala! Gelinin Üzerine Düştü, Herkes Şoka Girdi
Adana'da bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde facianın eşiğinden dönüldü. Tavanda yerinden sökülen dev avize dans eden gelinin üzerine düştü.
Büyük korku ve paniğe neden olan olay Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı.
HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
DEHŞET KAMERADA
Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
