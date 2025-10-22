Kına Gecesinde Faciaya Ramak Kala! Gelinin Üzerine Düştü, Herkes Şoka Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyük korku ve paniğe neden olan olay Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

DEHŞET KAMERADA

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA