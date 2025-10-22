Paşinyan Enerjide Tarihi Adımı Duyurdu! Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye Hattı Kuruluyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye hattında yeni enerji bağlantılarının kurulacağını açıkladı. Paşinyan ayrıca, “Türkiye ile sınırı açmak için her şey hazır” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’nda yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatlarının kurulacağını duyurdu. Paşinyan ayrıca, Türkiye ile sınırın açılması yönünde tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

“YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇECEK”

Tiflis’te düzenlenen forumda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgesel enerji iş birliğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Paşinyan, “Yakın zamanda, Ermenistan üzerinden geçecek şekilde Azerbaycan-Nahçıvan ve Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak” dedi.

Bu projenin, ABD’nin başkenti Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile imzaladıkları “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi” kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

“BARIŞ, EN ÖNEMLİ KOŞUL”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatlarının kurulacağını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, enerji ve ulaştırma projelerinin hayata geçmesi için bölgesel barışın en temel öncelik olduğunu vurguladı. Paşinyan, “Türkiye ve Azerbaycan ile bu konularda görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda Azerbaycan ile tesis edilen barışı daha kurumsal bir çerçeveye oturtmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SINIR AÇILIŞI İÇİN HER ŞEY HAZIR”

Paşinyan ayrıca Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme sürecine de değindi. Başbakan, “Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun süredir çalışıyoruz ve şu an itibarıyla her şey hazır durumda” açıklamasında bulundu. Paşinyan’ın bu sözleri, bölgesel iş birliğinin enerji alanından diplomatik ilişkilere kadar geniş bir alana yayılabileceği yönünde yorumlandı.

