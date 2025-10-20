Cami Avlusuna Terk Edilen Bebek, Ölmek Üzereyken Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyazevler Merkez Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kapüşonlu bir kadın kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Erkek bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kadının kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA