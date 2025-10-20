Cami Avlusuna Terk Edilen Bebek, Ölmek Üzereyken Bulundu

Gaziemir’de bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yenidoğan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polisi, bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Cami Avlusuna Terk Edilen Bebek, Ölmek Üzereyken Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beyazevler Merkez Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kapüşonlu bir kadın kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Erkek bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kadının kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bebek İzmir
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Toiu İle Görüştü Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Toiu İle Görüştü
Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler