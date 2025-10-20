Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletinin ön tekeri patlayan 48 yaşındaki Serkan Yüksel, kontrolünü kaybederek yola savruldu. Olay yerine gelen ekipler, Yüksel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olan talihsiz adamın ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serkan Yüksel hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu’nun Durasıllı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula istikametine seyir halinde olan 45 ARM 723 plakalı motosikletin sürücüsü Serkan Yüksel’in, iddiaya göre ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonucu kontrolünü kaybeden Yüksel’in kullandığı motosiklet yolda sürüklenerek devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Serkan Yüksel’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

