Bursa’da Drift Yapan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Polise Saldırdı, Silahını Almaya Çalıştı

Bursa’da otomobiliyle drift yapan sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Polislere hakaret eden sürücü, ardından saldırarak bir memurun silahını almaya kalkıştı. Arbede sonrası etkisiz hale getirilen saldırganın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde drift yapan bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Polislere hakaret eden sürücü, daha sonra saldırarak bir polis memurunun silahını almaya çalıştı. Arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevinde bulunan sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift yapan bir sürücüyü durdurdu. Ekiplerin müdahalesi sırasında sürücü, polis memurlarına hakaretler savurduktan sonra saldırıya geçti. Kısa sürede büyüyen arbedede sürücünün, polis memurunun belindeki silahı almaya çalıştığı öğrenildi. Polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, saldırgan diğer ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün polise saldırdığı, çıkan arbede sırasında memurun yere düşen tabletinin ise çevredeki bir vatandaş tarafından alınarak ekiplere teslim edildiği görüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 Bin Lira Para CezasıAlanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 Bin Lira Para CezasıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Drift Bursa
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Otomobiliyle Yaşlı Kadına Çarpıp Kaçtı Otomobiliyle Yaşlı Kadına Çarpıp Kaçtı
Müge Anlı’yı Deliye Döndüren Üfürükçü! ‘Hızır'ın Kardeşiyim’ Dedi, Sırlarını Açıklama Şartı Şoke Etti Müge Anlı’yı Deliye Döndüren Üfürükçü! ‘Hızır'ın Kardeşiyim’ Dedi ve...
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler