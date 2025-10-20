Bursa’da Drift Yapan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Polise Saldırdı, Silahını Almaya Çalıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde drift yapan bir sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Polislere hakaret eden sürücü, daha sonra saldırarak bir polis memurunun silahını almaya çalıştı. Arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevinde bulunan sivil trafik ekipleri, otomobiliyle drift yapan bir sürücüyü durdurdu. Ekiplerin müdahalesi sırasında sürücü, polis memurlarına hakaretler savurduktan sonra saldırıya geçti. Kısa sürede büyüyen arbedede sürücünün, polis memurunun belindeki silahı almaya çalıştığı öğrenildi. Polis memuru aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, saldırgan diğer ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün polise saldırdığı, çıkan arbede sırasında memurun yere düşen tabletinin ise çevredeki bir vatandaş tarafından alınarak ekiplere teslim edildiği görüldü. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA