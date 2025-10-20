Müge Anlı’yı Deliye Döndüren Üfürükçü! ‘Hızır'ın Kardeşiyim’ Dedi, Sırlarını Açıklama Şartı Şoke Etti
Müge Anlı’nın programındaki üfürükçü tartışması sosyal medyaya damga vurdu. Sümeyra Öztürk’ün ailesi, kızlarının kendini Hızır’ın kardeşi olarak tanıtan bir üfürükçü tarafından evlenme vaadiyle alıkonulduğunu iddia etti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Programın yeni bölümünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
KIZLARININ ALIKONULDUĞUNU İDDİA ETTİLER
Programa konuk olarak katılan Sümeyra Öztürk’ün ailesi kızlarının üfürükçü tarafından alıkonduğunu iddia etti. Üfürükçü olduğu iddia edilen kişi canlı yayına telefonla bağlandı.
"EVLENİRSEN ÖĞRENEBİLİRSİN"
İddiaya göre, üfürükçü kendini Hızır’ın kardeşi olarak kabul etti ve çevresine de öyle tanıttı. Üfürükçünün Sümeyra Öztürk’ü “Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin” diyerek ikna ettiği öne sürülürken Öztürk’ün ailesi ise “Hepimizi manipüle etti” diyerek tepki gösterdi.
Canlı yayına bağlandığında fenalaştığını söyleyerek Müge Anlı ile konuşmayı bitirmek isteyen üfürükçü stüdyoya gelmesi için ikna edildi.
